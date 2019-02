Com golaço de Casemiro, Real vence clássico de Madri e supera Atlético na tabela

Retomando a boa fase na temporada europeia, o Real Madrid venceu o clássico da capital espanhola contra o Atlético de Madrid, fora de casa, e reassumiu neste sábado a vice-liderança do Campeonato Espanhol. O triunfo por 3 a 1, com direito a um golaço de Casemiro, levou o Real a se aproximar do líder Barcelona.

Em uma sequência de sete jogos sem derrota (único tropeço foi o empate por 1 a 1 com o Barça, na semifinal da Copa do Rei, na quarta passada), o Real chegou aos 45 pontos e está a cinco do rival catalão, que ainda jogará nesta rodada, no domingo, contra o Athletic Bilbao, fora de casa.

Com o revés, o Atlético caiu da segunda para a terceira colocação da tabela, com os mesmos 44 pontos com os quais iniciou a rodada. Mas não tem chances de perder mais posições neste fim de semana.

Neste sábado, o Real contou com atuação decisiva de dois brasileiros: Casemiro e Vinicius Junior, ambos titulares. O primeiro anotou o primeiro gol do clássico e o segundo sofreu o pênalti que deu origem ao segundo gol, convertido pelo zagueiro Sergio Ramos.

Casemiro abriu o placar aos 15 minutos de jogo, com um belo voleio quase na pequena área, após cobrança de escanteio. A vantagem, porém, durou apenas dez minutos. Foi o tempo necessário para o Atlético empatar, com gol de Antoine Griezmann Antes do intervalo, Sergio Ramos deixou o Real novamente na liderança, ao cobrar a penalidade.

No segundo tempo, Gareth Bale selou a boa vitória dos visitantes ao balançar as redes aos 29 minutos, após entrar em campo no lugar de Vinicius Junior. Aos 35, Thomas foi expulso de campo, ao levar o segundo cartão amarelo, e deixou o Atlético com um a menos em campo, dificultando a reação dos anfitriões.

O bom triunfo mantém em alta a confiança do Real antes do início do mata-mata da Liga dos Campeões, na próxima semana. O time espanhol vai enfrentar o Ajax, na Holanda, no jogo de ida das oitavas de final, na quarta-feira. No dia 20, o Atlético vai encarar a Juventus, em casa, também pelas oitavas da principal competição europeia.