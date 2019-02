Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SANTOS X MIRASSOL

Neste sábado (09), SANTOS X MIRASSOL se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Paulista 2019. O jogo será no estádio do Pacaembu às 17h00 (horário de Brasília).

Da mesma forma acachapante que o Santos perdeu para o Ituano, a equipe de Sampaoli passou elo Altos do Piauí na Copa do Brasil. Até então 100% no Paulistão, o peixe tomou 5 a 1 fora de casa e foi alvo de piadas nas redes sociais. O time da baixada se redimiu fora de casa e aplicou um sonoro 7 a 1.

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.