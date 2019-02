Campeonato Francês: onde assistir ao vivo online o jogo PSG X BORDEAUX

Neste sábado (09), PARIS SAINT-GERMAIN X BORDEAUX

se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Francês. O jogo será no estádio Parc des Princes às 15h30(horário de Brasília).

O PSG permanece 10 pontos a frente do Lille segundo colocado mesmo com dois jogos a menos que os demais clubes da Ligue 1. Os protestos em Paris no final de novembro e começo de dezembro são os responsáveis. Quanto à equipe de Paris, o camisa 10 Neymar ainda está de fora por conta de uma lesão do pé.

A partida será transmitida ao vivo em francês pelo canal de TV fechado TV5. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.