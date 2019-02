Messi e CR7 lamentam tragédia no CT do Flamengo pelas redes sociais

Os craques Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona, lamentaram nesta sexta-feira (8) em suas redes sociais a tragédia no Centro de Treinamento do Flamengo, o "Ninho do Urubú", localizado na zona oeste do Rio de Janeiro.

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras três ficaram feridas no incêndio, que começou na madrugada de hoje (8). O fogo atingiu um alojamento de atletas juvenis.



O atacante da Velha Senhora usou os stories do seu Instagram para lamentar o ocorrido. Cristiano Ronaldo afirmou estar "profundamente triste" e ofereceu os seus sentimentos para as famílias e as vítimas da tragédia no clube rubro-negro.

Também pelos stories do Instagram, Messi afirmou que seus "pensamentos" estão com o Flamengo e "as famílias vítimas do incêndio".

Além deles, outros jogadores também se pronunciaram sobre o incidente, como o meio-campista Mesut Özil, o zagueiro Sergio Ramos e o goleiro Iker Casillas.