Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo online o jogo ATHLETIC BILBAO X BARCELONA

Neste domingo (10), ATHLETIC BILBAO X BARCELONA se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será no estádio San Mamés às 17h45(horário de Brasília).

O confronto direto na parte de cima da tabela não envolve o Barça, mas ele pode ser o maior favorecido. Uma vitória do Real Madrid seria ótimo, assim como um empate. No primeiro cenário vencer o Bilbao significaria aumentar a vantagem para o vice em oito pontos. Já no segundo, a vantagem cresceria dois pontos chegando assim a sete, nada mau para o time da Catalunha.

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.