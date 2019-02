Após incêndio, clubes manifestam solidariedade ao Flamengo

O clube de futebol Fluminense divulgou nesta sexta-feira (8) nota de solidariedade ao seu rival Flamengo, após ser noticiado o incêndio ocorrido nesta madrugada no centro de treinamento do time rubro-negro. O incêndio no alojamento da equipe deixou pelo menos dez mortos e três feridos, segundo as últimas informações.

"Hoje não há clima para treino. As atividades do dia foram canceladas. Jogadores e membros da comissão técnica se solidarizam com as vitimas e familiares da tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu", escreveu o time tricolor, em seu perfil no Twitter, decretando luto oficial de três dias.

Hoje não há clima para treino. As atividades do dia foram canceladas. Jogadores e membros da comissão técnica se solidarizam com as vitimas e familiares da tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu. O Fluminense Football Club decretou luto oficial de três dias. #ForçaFlamengo. pic.twitter.com/TLvdyghygq — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 8, 2019

A tragédia sensibilizou, de igual modo, a equipe do Vasco da Gama, também sediada no Rio de Janeiro. "O CRVG [Club de Regatas Vasco da Gama ] lamenta profundamente o trágico incêndio no CT [Centro de Treinamento] do Flamengo. A Direção Administrativa manifesta pesar e solidariedade aos familiares das vítimas, bem como à Direção e a todos os atletas do CRF [Clube de Regatas do Flamengo]. Colocamo-nos à disposição para auxiliar no que for necessário. #ForçaFlamengo", disse, em postagem também publicada no Twitter.

O CRVG lamenta profundamente o trágico incêndio no CT do @Flamengo. A Dir. Administrativa manifesta pesar e solidariedade aos familiares das vítimas, bem como à Direção e a todos os atletas do CRF.

Colocamo-nos à disposição para auxiliar no que for necessário. #ForçaFlamengo pic.twitter.com/3vxnhARplT — #AquiÉVasco (@VascodaGama) February 8, 2019

Na mesma rede social, o Botafogo lamentou o acontecimento, dizendo que "hoje não tem rivalidade, não tem disputa, não tem vitória". "Estamos todos derrotados e a dor é muito grande. Força ao @Flamengo, às vítimas e a todas as famílias das pessoas envolvidas na tragédia do Ninho do Urubu. #ForçaFlamengo", acrescentou.

Hoje não tem rivalidade, não tem disputa, não tem vitória. Estamos todos derrotados e a dor é muito grande. Força ao @Flamengo, às vítimas e a todas as famílias das pessoas envolvidas na tragédia do Ninho do Urubu. 🙏🏼 Imagem do duelo entre as equipes Sub-15. #ForçaFlamengo pic.twitter.com/yOcEVPTqHx — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 8, 2019

Em respeito às vítimas, a partida que seria disputada neste sábado (9), às 19h, entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã, foi cancelada. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) deve definir, com os dirigentes dos dois clubes, uma nova data para o jogo.