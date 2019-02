COPA SUL-AMERICANA 2019: onde assistir ao vivo online o jogo BAHIA X LIVERPOOL-URU

Nesta quinta-feira (06), BAHIA X LIVERPOOL-URU se enfrentam pela primeira fase da Copa Sul-americana 2019. O jogo será na Arena Itaipava Fonte Nova às 19h15 (horário local) e às 20h15(horário de Brasília).

O Bahia empatou os últimos dois jogos, no domingo o Ba-Vi e ontem contra o Atlético, jogando com o time sub-23 e fora de casa. Hoje, com a equipe principal, o tricolor pega o Liverpool do Uruguai em Salvador pela estreia na primeira fase da Sul- americana. Terminar o jogo de hoje em vantagem seria fundamental para seguir na competição.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de Youtube da DAZN. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.