COPA DO BRASIL 2019: onde assistir ao vivo online o jogo FERROVIÁRIO-CE X CORINTHIANS

Nesta quinta-feira (06) FERROVIÁRIO-CE X CORINTHIANS se enfrentam pela primeira fase da COPA DO BRASIL 2019. O jogo será no Estádio do Café às 21hoo(horário de Brasília).

Depois de vencer o Dérbi paulista em um jogo disputadíssimo, o Corinthians tira a cabeça um pouco da competição estadual e dá inicio à caminhada na Copa do Brasil. O vice-campeão do torneio movimentou os noticiários durante a semana depois de ter fechado com dois zagueiros, o uruguaio, Bruno Mendéz e o ex-São Paulo, Lucão. Para o jogo de hoje, a defesa deve ser a mesma do dérbi.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.