São Paulo quer sediar partida oficial de futebol americano da NFL

Um dos esportes que mais crescem no Brasil nos últimos anos, o futebol americano pode ter, pela primeira vez, uma partida oficial da NFL, a principal liga da modalidade, disputada no país.

Em entrevista exclusiva à rádio BandNews FM, o secretário municipal de turismo em São Paulo, Orlando Faria, confirma que há negociações em andamento para viabilizar a ideia. "É real o nosso interesse em trazer uma partida da NFL para a cidade de São Paulo. O prefeito exigiu que criássemos um calendário esportivo com eventos internacionais. A gente buscou um escritório que presta serviços para a NFL e as negociações já estão no início", revelou.

Arena Corinthians, Allianz Parque, Morumbi e Pacaembu são as praças que estão nos planos. Além dos Estados Unidos, a NFL realiza jogos da temporada regular na Cidade do México e em Londres, na Inglaterra.

