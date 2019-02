Copa do Rei: onde assistir ao vivo online a semifinal BARCELONA X REAL MADRID

Nesta quarta-feira (06), BARCELONA e REAL MADRID se enfrentam pelas oitavas de final Copa do Rei. O jogo será no Camp Nou às 18h00 (horário de Brasília).

O Real Madrid enfrenta o líder do espanhol com a difícil tarefa de acabar com o reinado do time da Catalunha pela Copa do Rei. Além de ter 11 títulos a mais que os merengues o Barça é tetra campeão seguido da competição. O Real não vence a competição desde a temporada 2013-2014.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado ESPN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.