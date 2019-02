Copa Libertadores 2019: onde assistir ao vivo online o jogo TALLERES X SÃO PAULO

Nesta quarta-feira (06), TALLERES e SÃO PAULO se enfrentam pela primeira fase da Copa Libertadores 2019. O jogo será no estádio Mario Alberto Kempes às 21h30(horário de Brasília).

O tricolor paulista começa a jornada em busca do terá da Libertadores contra o Talleres na Argentina. Partida válida pela segunda fase de classificação, vencer hoje é importantíssimo para levar uma boa vantagem para o Morumbi e passar para a terceira fase. O vencedor deste confronto pega o ganhador de Independiente Medellín e Palestino. O vencedor da chave entra no Grupo A.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo para SP, RS, SC, PR, MG (menos Juiz de Fora), GO, TO, MS, MT, SE, AL e PA e SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.