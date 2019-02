COPA DO BRASIL 2019: onde assistir ao vivo online o jogo ALTOS-PI X SANTOS

Nesta quarta-feira (06), ALTOS-PI e SANTOS se enfrentam pela primeira fase da COPA DO BRASIL 2019. O jogo será no Albertão às 18h15 (horário local) e às 19h15(horário de Brasília).

Sampaoli estreia na Copa do Brasil depois de ter perdido a primeira partida na temporada de forma acachapante contra o Ituano. Até então 100% no Paulistão, o peixe tomou 5 a 1 fora de casa e foi alvo de piadas nas redes sociais. O jogo contra o Altos pode ser a redenção, caso o time da baixada saia do Piauí classificado.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Sportv. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.