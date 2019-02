COPA DO BRASIL 2019: onde assistir ao vivo online o jogo JUAZEIRENSE X VASCO

Nesta quarta-feira (06), JUAZEIRENSE X VASCO se enfrentam pela primeira fase da COPA DO BRASIL 2019. O jogo será no estádio Adauto Morais às 20h30 (horário local) e às 21h30(horário de Brasília).

Ainda 100% na temporada 2019, o Vasco vai até a Bahia enfrentar o Juazeirense. O presidente do clube baiano deu entrevista confessando ser torcedor do Flamengo e que fará de tudo para derrubar o Vasco na partida desta quarta-feira. O Cruzmaltino deve ir a campo para tentar anular o jogo de volta no Rio de Janeiro. Apenas uma vitória por mais de dois gols diferença é capaz de fazer isso.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo para RJ, ES, MG (Juiz de Fora), PB, RN, PI, MA, AM, RO, AC, RR, AP e DF e pelo SporTV 2. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.