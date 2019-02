Barcelona enfrenta Real Madrid com detalhe curioso na camiseta

Nesta quarta-feira Vinícius Junior joga o primeiro El Clásico pelo Real Madrid. O jogo é importantíssimo pelas semifinais da Copa do Rei. A última partida entre as duas equipes foi a final da competição em 2014, quando o Real venceu seu último título da Copa.

De lá para cá, o Barça nadou de braçadas e acumulou um tetracampeonato que pode ser quebrado hoje pelos merengues. No entanto, uma das principais surpresas que o time da Catalunha põe em campo no jogo de hoje, não é a volta de Lionel de Messi, que estará no banco de suplentes.

Os Blaugranas entrarão com um uniforme com o nome dos jogadores em chinês, tudo por conta do Ano Novo Chinês. Com a base crescente de fãs na Ásia, o El Clásico é uma ótima oportunidade para cativar o público que começa a consumir futebol em massa.

As imagens foram divulgadas ontem pela conta do Twitter do Barça. Confira as fotos.

Assim estão as camisetas do Barcelona para o jogo contra o Real Madrid pela Copa do Rei