Copa Sul-americana 2019: onde assistir ao vivo online o jogo UNIÓN LA CALERA X CHAPECOENSE

Nesta terça-feira (4), UNIÓN LA CALERA X CHAPECOENSE se enfrentam pela 1ª rodada da fase pré-grupos da Copa Sul-americana 2019. O jogo será no Estádio Municipal Nicolás Chahuán Nazar às 17h30 (horário de Brasília).

A Chapecoense vai até o Chile começar a caminhada pela copa sul-americana. Os catarinenses enfrentam a equipe da região de Valparaíso na primeira rodada. Ainda sem perder na temporada, a Chape está na segunda posição no campeonato catarinense com quatro vitórias e dois empates, mesmo histórico do Figueirense.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de Youtube da DAZN. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.