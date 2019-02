Copa do Brasil 2019: onde assistir ao vivo online o jogo RIVER-PI X FLUMINENSE

Nesta terça-feira (4), RIVER-PI e FLUMINENSE se enfrentam pela 1ª rodada da Copa do Brasil 2019. O jogo será no Estádio Albertão às 21h00 (horário de Brasília).

Depois de perder o 100% para o Vasco no final de semana e ver o presidente, Pedro Abad, desconcertado com a arbitragem do Clássico, o Fluminense vai ao Piauí enfrentar o River. Nas primeiras fases, uma vitória por mais de dois gols de diferença é suficiente para anular o jogo de volta.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.