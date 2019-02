Campeonato Sul-americano Sub-20: onde assistir ao vivo online o jogo BRASIL X URUGUAI

Nesta segunda (4), BRASIL X URUGUAI se enfrentam pela 3ª rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-americano Sub-20. O jogo será no Estádio El Teniente às 18h00 (horário de Brasília).

Com dificuldades na competição, a seleção brasileira perdeu para a Venezuela na segunda rodada e some apenas um ponto na fase final. Lanterna da competição, juntamente com o Colômbia, os brasileiros precisam vencer a qualquer custa este confronto com o vice-líder Uruguai. Pra piorar, o camisa 10 da seleção, Rodrygo, foi expulso no último jogo e não pode atuar hoje.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.