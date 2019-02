Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo online o jogo WEST HAM X LIVERPOOL

Nesta segunda (4), WEST HAM X LIVERPOOL se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será no Estádio Olímpico de Londres às 17h50 (horário de Brasília).

No jogo de fechamento desta rodada, o Liverpool precisa vencer para manter a vantagem para o City em cinco pontos. Os Citzens bateram o Arsenal neste domingo e agora estão provisoriamente a dois pontos do líder. Os Reds entram em campo com dificuldades na zaga, três jogadores estão lesionados: Alexander-Arnold, Lovren e Joe Gomez.

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.