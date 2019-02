Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo São Paulo x São Bento

Neste domingo(3), São Paulo e São Bento se enfrentam pela 5ª rodada Campeonato Paulista 2019. O jogo será no estádio do Pacaembu às 17h00 (horário de Brasília).

O tricolor paulista somou duas vitórias seguidas no começo do campeonato, e o que parecia ser promissor, pelo menos para a torcida, está abaixo do esperado. Na quinta feira, o são Paulo perdeu para o Guarani dentro de casa e foi vaiado pelos torcedores. Agora, o São Paulo precisa se recuperar contra o São Bento.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal na Globo para SP e pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.