Copa do Nordeste 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Santa Cruz x ABC

Neste sábado (2), Santa Cruz x ABC se enfrentam pela 3ª rodada da copa do Nordeste 2019. O jogo será na Arena Pernambuco às 16h00 (horário local) e às 17h00 (horário de Brasília).

O Santinha vem de uma goleada por 4 a 1 no campeonato pernambucano, mas a sorte é diferente no Nordestao. O último jogo terminou com derrota para o Bahia por 3 a1. Agora o desafio é vencer o ABC em casa. Os potiguares vêm de um empate e antes da rodada ocupavam a terceira posição do grupo B.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube oficial da competição. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.