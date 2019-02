Copa do Nordeste 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Bahia x Vitória

Neste domingo (3), Bahia x Vitória se enfrentam pela 3ª rodada da copa do Nordeste 2019. O jogo será na Arena Itaipava Fonte Nova às 17h00 (horário local) e às 18h00 (horário de Brasília).

Um dos derbis mais quentes do futebol do Nordeste e também nacional, o Vitória vai à casa do adversário. Nos últimos anos os ânimos esse confronto foi sinônimo de confusão, mas como uma nova temporada se inicia a expectativa é que isso não interfira no espetáculo. O Ba-Vi número 1 de 2019 terá torcida única como já é costume no futebol brasileiro.

Provável Escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Jackson e Moisés; Gregore e Flávio (Douglas Augusto); Rogério (Shaylon), Guilherme e Artur; Gilberto.

Provável Escalação do Vitória: Ronaldo; Jeferson, Thales, Edcarlos e Arroyo; Leandro Vilela e Wesley Dias; Andrigo, Yago e Ruy; Léo Ceará.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube oficial da competição. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.