Campeonato italiano: onde assistir ao vivo online o jogo JUVENTUS X PARMA

Neste sábado (2), JUVENTUS X PARMA se enfrentam pelas quartas de final Copa da Itália. O jogo será no Juventus Stadium às 17h30 (horário de Brasília).

A Juve sofreu um grande revés na Copa da Itália no meio de semana, a derrota por 3 a 0 para o Atalanta foi um baque muito forte para a equipe que venceu as ultimas quatros edições do certame. De volta ao Italiano, a Velha Senhora precisa confirmar o favoritismo do único time invicto no campeonato até aqui.

A partida será transmitida ao vivo pelo youtube da DAZN. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.