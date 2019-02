Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo online o jogo REAL MADRID X ALAVÉS

Neste sábado (2), REAL MADRID X ALAVÉS se enfrentam pelas quartas de final Copa da Itália. O jogo será no estádio Santiago Bernabéu às 15h30 (horário de Brasília).

Contando com um histórico de títulos internacionais invejáveis no século 21, o Real Madrid, no entanto, tem dificuldades de impor domínio dentro de casa. Os Merengues têm que tirar uma vantagem de três títulos La liga e quatro da Copa do Rei, que o Barcelona impôs.

Em âmbito internacional, o tricampeonato da Champions League pesou a balança a favor do Real, que antes disso via um Barca muito mais vitorioso nos últimos 19 anos.

A partida será transmitida ao vivo pelo Fox Premium. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.