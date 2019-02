Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo online o jogo BARCELONA X VALENCIA

Neste sábado (2), BARCELONA X VALENCIA se enfrentam pelas quartas de final Copa da Itália. O jogo será no estádio Camp Nou às 15h30 (horário de Brasília).

Os cinco pontos que separam o Barcelona do vice-líder Atlético de Madrid se mantêm. A virada na copa do Rei contra o Sevilla levaram os Blaugranas de volta para paras as semifinais da competição que venceram nas últimas quatro edições. Eles ainda dominam o campeonato espanhol. Desde o início deste século, o time da Catalunha tem três títulos a mais que o rival da capital, e a vantagem nesta edição já é de 10 pontos.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV Fechado ESPN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.