Campeonato Sul-americano sub-20: onde assistir ao vivo online o jogo VENEZUELA X BRASIL

Nesta sexta-feira (1), VENEZUELA e BRASIL se enfrentam pela 2ª rodada Campeonato Sul-americano sub-20. O jogo será no estádio El Teniente às 22h50 (horário de Brasília).

A Seleção Brasileira está enfrentando dificuldades neste sul-americano. Na primeira partida do hexagonal final, a canarinha empatou novamente em 0 a 0 com a Colômbia. O único time a vencer foi o Equador, que é líder até agora. Os demais confrontos também terminaram empatados. A Venezuela empatou com o Uruguai na primeira partida.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.