Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Palmeiras x Corinthians

Neste sábado (2), Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela 5ª rodada Campeonato Paulista 2019. O jogo será no Allianz Parque às 17h00 (horário de Brasília).

Os dois times ainda não engrenaram no Paulistão, mas a situação do Corinthians é mais preocupante. O Alvinegro tem o pior inicio de ano deste século e já perdeu duas partidas. Já os donos da casa vencem, mas não encantam. É muito cedo para dizer como será a temporada das duas equipes, mas uma vitória no clássico é um bom começo.

A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo canal Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.