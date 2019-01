Copa do Rei: onde assistir ao vivo online o jogo Girona x Real Madrid

Nesta quinta-feira (31), Girona e Real Madrid se enfrentam pelas quartas de final Copa do Rei. O jogo será no no estádio Montilivi às 18h00 (horário de Brasília).

O jogo de ida terminou com um resultado bem favorável pra o Real Madrid, vitória por 4 a 2. Os merengues contaram com grandes atuações de Gareth Bale e do brasileiro Vinicius Junior. No fim de semana o Real venceu pelo mesmo placar o Espanyol pelo campeonato espanhol. A obrigação do jogo de hoje é manter a vantagem e partir para as semifinais da competição que o Barcelona já acumula cinco títulos seguidos.

A partida não será transmitida ao vivo pela TV brasileira. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.