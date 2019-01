Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SÃO PAULO X GUARANI

Nesta quinta-feira (31), SÃO PAULO e GUARANI se enfrentam pela 4ª rodada Campeonato Paulista 2019. O jogo será no estádio do Pacaembu às 21h00 (horário de Brasília).

O tricolor paulista começou bem o Paulistão 2019, com duas boas vitórias contra Novorizontino e Mirassol. No entanto, quando a coisa esquentou e o adversário era o rival Santos, o São Paulo sofreu pra criar e acabou perdendo. O time do Morumbi espera voltar a vencer enfrentando o Guarani no Pacaembu.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.