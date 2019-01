Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo BRAGANTINO X SANTOS

Nesta quinta-feira (31), BRAGANTINO X SANTOS se enfrentam pela 4ª rodada Campeonato Paulista 2019. O jogo será no estádio Nabizão às 19h15 (horário de Brasília).

O peixe é o único 100% até agora no campeonato paulista. Depois de vencer o São Paulo no clássico disputado na Vila, todos passam a ver o time da vila com mais respeito. O começo de ano conturbado parece não ter entrado em campo para assombrar o Santos. O que mais impressiona é que o time de Sampaoli ainda não tomou nenhum gol na competição depois de três rodadas.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.