Campeonato Mineiro 2019: onde assistir ao vivo online o jogo BOA ESPORTE X CRUZEIRO

Nesta quinta-feira (31), BOA ESPORTE E CRUZEIRO se enfrentam pela 4ª rodada Campeonato Mineiro 2019. O jogo será no estádio Melão às 19h40 (horário de Brasília).

Depois de quatro rodadas do Campeonato Mineiro quem está na liderança da tabela é o América. O coelho tem 10 pontos, três a mais que Galo e Cruzeiro, segundo e terceiro colocados respectivamente. A Raposa tem chance de chegar à mesma pontuação do líder se vencer o Boa Esporte no jogo desta quinta, em Varginha.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.