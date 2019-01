Campeonato Gaúcho 2019: onde assistir ao vivo online o jogo GRÊMIO X SÃO LUIZ

Nesta quinta-feira (31), GRÊMIO E SÃO LUIZ se enfrentam pela 4ª rodada Campeonato Gaúcho 2019. O jogo será na Arena do Grêmio às 21h15 (horário de Brasília).

O tricolor gaúcho divide a liderança com o Gaúchão com outros três times: Caxias, Pelotas e Novo Hamburgo. No entanto, os três adversários já jogaram a quarta rodada da competição, chance para o time de Renato Gaúcho se isolar na ponta. Do outro lado da cidade, o Internacional ainda não engrenou e ocupa a sétima posição até aqui.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.