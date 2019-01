Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo BOTAFOGO X RESENDE

Nesta quinta-feira (31), BOTAFOGO E RESENDE se enfrentam pela 4ª rodada Campeonato Carioca 2019 O jogo será no estádio Nilton Santos às 19h40 (horário de Brasília).

O Botafogo ainda não venceu em 2019. A última derrota foi para o arquirrival Flamengo no fim de semana, pela Taça Guanabara. Ainda pela mesma competição, o Fogão precisa ganhar do Resende para se recuperar no campeonato Carioca. Até aqui, foram duas derrotas e um empate, histórico que o deixa na lanterna do Grupo C.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.