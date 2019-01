Campeonato Baiano 2019: onde assistir ao vivo online o jogo VITÓRIA X JACUIPENSE

Nesta quinta-feira (31), VITÓRIA E JACUIPENSE se enfrentam pela 4ª rodada Campeonato Baiano 2019. O jogo será no estádio Barradão às 21h10 (horário de Brasília).

O Vitória conquistou todos os pontos que disputou no Campeonato Baiano até aqui. Apesar de jogar em casa contra a Jacuipense, a cabeça do rubro-negro está no fim de semana, quando enfrenta o Bahia no clássico baiano. O BaVi será disputado no campo do rival e, em 2018, a disputa foi recheada de polêmicas.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.