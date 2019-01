Copa do rei: onde assistir ao vivo online o jogo Barcelona x Sevilla

Nesta quarta-feira (30), Barcelona e Sevilla se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Rei. O jogo será no Camp Nou às 18h30 (horário de Brasília).

Depois de perder fora de casa no jogo de ida, o Barcelona precisa arrancar uma vantagem de dois gols do adversário da Andaluzia. A vantagem não parecer ser tão grande assim se o histórico de reviravoltas do Barça entrasse em campo, mas esse não é o caso. O argentino Leo Messi será poupado do jogo de hoje.

A partida não será transmitida ao vivo pela TV brasileira, mas você pode acompanhar O jogo pelo serviço de atualização do Google.

Prováveis escalações

BARCELONA: Cilessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suárez e Coutinho.

SEVILLA: Juan Soriano; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Promes, Sarabia, Banega, Roque Mesa, Arana; Ben Yedder e André Silva