Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo PORTUGUESA X VASCO

Nesta quarta-feira (30), PORTUGUESA e VASCO se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Carioca 2019. O jogo será no estádio Moça Bonita às 17h45 (horário de Brasília).

O Vasco é líder do grupo A da Taça Guanabara sem ter perdido nenhuma partida até agora. Diferente do Fluminense, o Cruzmaltino sequer empatou. Foram três vitórias em três jogos disputados. O adversário de hoje, no entanto, ainda não venceu na competição e amarga a lanterna do grupo A, na mesma situação do Madureira, as duas equipes dividem a lanterna com apenas um ponto.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.