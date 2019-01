Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo FLUMINENSE X MADUREIRA

Nesta quarta-feira (30), FLUMINENSE X MADUREIRAse enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Carioca 2019. O jogo será no Maracanã às 21h30 (horário de Brasília).

O Fluminense é o vice-líder do Grupo A com duas vitórias um empate na segunda rodada. O tricolor das laranjeiras pode assegurar a classificação com uma vitória, no entanto, ele tem que torcer para um empate ou derrota do Volta Redonda. O Madureira está na mesma situação da Portuguesa, as duas equipes dividem a lanterna com apenas um ponto conquistado.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.