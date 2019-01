Campeonato Baiano 2019: onde assistir ao vivo online o jogo BAHIA X BAHIA DE FEIRA

Nesta quarta-feira (30), BAHIA X BAHIA DE FEIRA se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Baiano 2019. O jogo será na Arena Itaipava Fonte Nova às 20h30 (horário local) e às 21h30 (horário de Brasília).

O Bahia enfrente o rival homônimo de Feira de Santana em casa com time reserva. A equipe que vai a campo nesta noite de quarta-feira conta com a volta do centroavante Fernandão. Nesta disputa entre Bahias quem está mais bem colocado na tabela do campeonato Baiano é o de Feira, que é líder do grupo único com duas vitórias em dois jogos.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.