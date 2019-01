Campeonato Sul-americano sub-20: onde assistir ao vivo online o jogo Brasil x Colômbia

Nesta terça-feira (29), Brasil e Colômbia se enfrentam pela 1ª rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-americano sub-20. O jogo será no estádio El Teniente às 18h30 (horário de Brasília).

Depois de passar alguns perrengues na primeira fase, o Brasil espera começar o hexagonal final com uma vitória diante da adversária Colômbia. Na partida disputada pelo Grupo A, o Brasil empatou em 2 a 2, com gols de Licoln, do Flamengo e Matheus Cunha, que juntou-se recentemente ao RB Leipzig, da Alemanha.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.