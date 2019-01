Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo online o jogo NEWCASTLE X MANCHESTER CITY

Nesta terça-feira (29), NEWCASTLE X MANCHESTER CITY se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato inglês. O jogo será no St. James Park às 18h00 (horário de Brasília).

O Manchester City continua a perseguição ao Liverpool na ponta da tabela. Depois da vitória que acabou com a invencibilidade do rival a distância entre as duas equipes se mantém em quatro pontos. Vencer hoje é fundamental para pressionar o líder que enfrenta o Leicester quarta-feira, pelo fechamento da rodada.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado ESPN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.