Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo online o jogo ARSENAL X CARDIFF

Nesta terça-feira (29), ARSENAL e CARDIFF se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato inglês. O jogo será no Emirates Stadium às 17h45 (horário de Brasília).

Ainda chocados com o desaparecimento do atacante argentino Emiliano Sala, o Cardiff tem que ir até Londres para enfrentar o Arsenal. As coisas estão ruins para os visitantes que ocupa a 18ª posição na tabela. Já o Arsenal vem de derrota para o United na Copa da Liga e espera se recuperar em casa e não deixar o rival passa-los na classificação.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado ESPN. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.