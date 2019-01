Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo FLAMENGO X BOAVISTA

Nesta terça-feira (29), FLAMENGO e BOAVISTA se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Carioca 2019. O jogo será no Maracanã às 21h00 (horário de Brasília).

Depois de estrear com dois gols, o atacante Bruno Henrique parece ter virado a página da temporada 2018 abaixo da média. O Flamengo ainda vai se adaptando ao novo sistema de jogo, treinador e contratações. Líder do Grupo C, uma vitória hoje pode classificar o Mengão para a segunda fase da Taça Guanabara.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.