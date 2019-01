Campeonato Gaúcho 2019: onde assistir ao vivo online o jogo GRÊMIO X JUVENTUDE

Nesta segunda-feira (28), GRÊMIO e JUVENTUDE se enfrentam pela 3ª rodada da Copa da Inglaterra. O jogo será na Arena do Grêmio às 18h30 (horário de Brasília).

Os donos da casa ainda não engrenaram neste Gaúchão, foi uma vitória e uma derrota, a fase é pelo menos melhor que a do grande rival, Internacional que perdeu as duas últimas partidas na competição e está em 8° lugar no grupo único. Caso vença hoje, o tricolor gaúcho empataria na primeira posição com o Caxias.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV e pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.