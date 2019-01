Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SÃO CAETANO X PALMEIRAS

Neste Domingo (27), SÃO CAETANO X PALMEIRAS se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2019. O jogo será no estádio Anacleto Campanella às 19h00 (horário de Brasília).

O São Caetano empatou as duas partidas que disputou no Paulistão 2019, a primeira contra o maior rival Palmeirense, o Corinthians. Já o Verdão empatou a estreia e venceu o segundo jogo contra o botafogo de Ribeirao Preto. A partida de amanha é uma preparação para o confronto do próximo sábado, quando acontece o Derby paulista.

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.