Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SANTOS X SÃO PAULO

Neste Domingo (27), SANTOS X SÃO PAULO se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2019. O jogo será na Vila Belmiro às 17h00 (horário de Brasília).

O Santos está tendo um início de temporada conturbada fora de campo, no entanto, dentro das quatro linhas os jogadores estão correspondendo. Assim como o adversário deste jogo, o São Paulo também venceu as duas partidas que disputou. As duas equipes são as duas melhores da competição até aqui, o tricolor leva vantagem de um gol de saldo, no entanto.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo São Paulo e pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.