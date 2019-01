Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo online o jogo GIRONA X BARCELONA

Neste Domingo (27) GIRONA e BARCELONA se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será no Estádio Montilivi às 13h15 (horário de Brasília).

Cinco pontos separam o Barcelona do vice-líder de La Liga. A manutenção da liderança depende de uma vitória contra o 12° colocado do espanhol o Girona. Apesar de ter uma posição no meio da tabela, o anfitrião tem que se cuidar, a distância para a zona de rebaixamento é de apenas três pontos.

A partida será transmitida ao vivo pela Fox Premium. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.