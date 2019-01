Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo online o jogo ESPANYOL X REAL MADRID

Neste Domingo (27), ESPANYOL e REAL MADRID se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será no Estádio Cornellà-El Prat às 17h00 (horário de Brasília).

O Real faz uma campanha de recuperação, as turbulências do começo da temporada repercutem até agora no time que foi absoluto na Champions pelos últimos três anos. Os merengues ocupam a 3ª posição na tabela antes da partida, no entanto, a distancia para o rival, Atlético de Madrid é de cinco pontos e para o líder Barcelona é de dez.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado ESPN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.