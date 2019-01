Copa do Nordeste 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SANTA CRUZ X BAHIA

Neste sábado (26), SANTA CRUZ e BAHIA se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Nordeste 2019. O jogo será no Estádio do Arruda às 16h00 (horário local) e às 17h00 (horário de Brasília).

Neste sábado, a disputa entre os sextos colocados de cada grupo acontece no Pernambuco. Ambas as equipes empataram na primeira rodada do Nordestão e ocupam a mesma posição, no entanto, em grupos distintos. O Bahia empatou com o CRB na estreia, enquanto o Santa não conseguiu superar o Botafogo da Paraíba.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Fox Sports. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.