Copa do Nordeste 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Altos x ABC

Neste sábado (26), Altos x ABC se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Paulista 2019. O jogo será na Estádio Lindolfinho, no Piauí, às 20h30 (horário local) e às 21h30 (horário de Brasília).

O ABC não sabe o que é perder neste ano, foram quatro vitórias no campeonato potiguar, que começou dia 9 de janeiro, e uma pela Copa do Nordeste, contra o Sergipe. No meio do caminha ainda teve um sonoro 3 a 0 contra o rival regional, América de Natal. Já o Altos estreou com empate no Nordestão 2019 contra o Moto Club, e está em 4° no grupo A.

A partida não será transmitida ao vivo pela TV Brasileira, mas o jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.