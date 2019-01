Copa do Nordeste 2019: onde assistir ao vivo online o jogo FORTALEZA X CSA

Neste sábado (26), Fortaleza x CSA se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Nordeste 2019. O jogo será na Arena Castelão às 17h00 (horário local) e às 18h00 (horário de Brasília).

O Fortaleza estreou com vitória na copa do Nordeste 2019 frente ao Náutico e ocupa a primeira posição do grupo A. Já o CSA empatou contra o confiança e está em quinto lugar no grupo B. Ambas as equipes subiram para série A no último ano e o último confronto entre os dois foi um empate na reta final da segundona no início de novembro.

A partida não será transmitida ao vivo pela TV brasileira. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.