Copa do Nordeste 2019: onde assistir ao vivo online o jogo CRB x CEARÁ

Neste sábado (26), CRB e CEARÁ se enfrentam pela 2ª rodada do Copa do Nordeste 2019. O jogo será no Estádio do Rei Pelé às 17h00 (horário local) e às 18h00 (horário de Brasília).

O CRB empatou com o Bahia na estreia na temporada 2019 e venceu as duas primeiras no campeonato alagoano. Já o Ceará só jogou uma partida neste ano, e goleou o Sampaio Corrêa por 5 a 0. Ainda sem jogar o Cearense, o Vovô tem um padrão alto para manter nesta partida.

A partida não será transmitida ao vivo pela TV brasileira. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.